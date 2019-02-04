Son Dakika Haberleri: Kaçak Dövme Malzemeleri Ele Geçirildi

Kaçak Dövme Malzemeleri Ele Geçirildi

1 saat önce

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kızılay'da bir iş yerinde yapılan denetimde 720 adet gümrük kaçağı dövme malzemesi ele geçirildi.

Kaçak Dövme Malzemeleri Ele Geçirildi, System.String[]
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kızılay'da bir iş yerinde yapılan denetimde 720 adet gümrük kaçağı dövme malzemesi ele geçirildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince Kızılay Selanik Caddesi'nde dövme yapan ve malzemelerini satan bir iş yerinde denetim gerçekleştirildi.

Denetimlerde gümrük işlemine tabi tutulmadan ülkeye yasa dışı yollarla girişi sağlanan, aralarında dövme mürekkepleri, dövme transfer jelleri, dövme kremleri, dövme temizleme sıvılarının da bulunduğu faturasız ve belgesiz 720 adet gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Gözaltına alınan işyeri sahibi Ç.Ç. hakkında yasal işlem yapıldığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:13 Kaynak: AA

Ankara, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gerçek Bir Başarı Hikayesi! Bulaşıkçılıktan Patronluğa Yükseldi Kulisleri Karıştıran Söylenti! Gökçek, Yeniden Aday mı Olmak İstiyor

CHP'li Özel: Türkiye'nin Korku Filmini 1994'te Yaptığımız Hatalarla Başlattık İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: " Ankara'ya 550 Bin Daha Bekçi Vereceğiz"
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:43:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Dövme Malzemeleri Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]