Kaçak eczane kapatıldı - Son Dakika

Kaçak eczane kapatıldı
6 saat önce
Hatay'ın Belen ilçesinde, ilaç sattığı tespit edilen kaçak eczacı gözaltına alındı.
Hatay'ın Belen ilçesinde, ilaç sattığı tespit edilen kaçak eczacı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Suriye uyruklu Z.E. isimli şahsın kaçak ecza dükkanı açtığı, ilaç ve kolonya sattığı belirlendi.
İskenderun Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden iş yerinde çok sayıda çeşitli ilaç bulundu.
Kaçak iş yeri kapatılırken ilaçlara el konuldu, şüpheli Z.E. gözaltına alındı. - HATAY
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 11:55 Kaynak: İHA
Son Dakika ABD Gıda ve İlaç İdaresi, 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay verdi Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi Çin'in İstanbul Başkonsolosu güzel haberi verdi: Koronavirüs aşısı bir hafta önce denenmeye başladı Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor