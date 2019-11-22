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Kaçak elektriği önlemek için kurulan panoyu ateşe verdiler
6 saat önce
MARDİN'de, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:43 Kaynak: DHA
MARDİN'de, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kaçak elektriği önlemek için kurulan pano, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından ateşe verildi.
Nusaybin ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, Dicle Elektrik tarafından kaçak elektriği önlemek amacıyla kurulan alçak gerilim sayaç otomasyon panosunu ateşe verdi. Panonun enerjili olduğu ve yüzlerce volt elektrik akımı taşıdığı belirlenirken, saldırı sonrası yakılan panonun değiştirilmesi için çalışma başlatıldı. Dicle Elektrik'in suç duyurusunda bulunduğu olayın faillerinin yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.
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