Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler (2)

BİR KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR Dicle Elektrik, Mardin 'in Nusaybin ilçesindeki 8 Mart mahallesinde kurduğu kaçak elektrik kullanımını önleyen panoyu yerinden sökenler hakkında Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı 'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından video görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri, kimliği belirlenen 3 kişiden 1'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürerken, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Bu kez de kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler