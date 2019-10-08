Son Dakika Haberleri: Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler (2)
Son Dakika Güncel Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler (2)

Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler (2)

1 saat önce

BİR KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYORDicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 8 Mart mahallesinde kurduğu kaçak elektrik kullanımını önleyen panoyu yerinden sökenler hakkında Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Kaçak elektriği önleyen panoyu söktüler (2), System.String[]

BİR KİŞİ GÖZALTINDA, 2 KİŞİ ARANIYOR
Dicle Elektrik, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki 8 Mart mahallesinde kurduğu kaçak elektrik kullanımını önleyen panoyu yerinden sökenler hakkında Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yapılan suç duyurusunun ardından video görüntülerini izleyen güvenlik görevlileri, kimliği belirlenen 3 kişiden 1'ini gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin sorgusu sürerken, 2 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.


Cumhuriyet Savcılığı, Nusaybin, 8 Mart, Mardin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:33 Kaynak: DHA
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