Son Dakika › Güncel › Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü - Son Dakika
Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü
7 saat önce
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaştığı öne sürülen Fahriye Gürbüz (45), hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:56 Kaynak: DHA
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaştığı öne sürülen Fahriye Gürbüz (45), hastanede yaşamını yitirdi.
Yüksekova'da kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) ekipleri, jandarma eşliğinde saat 05.30 sıralarında ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde kaçak elektrik denetimi yaptı. İddiaaya göre, denetim sırasında 5 çocuk annesi olan Fahriye Gürbüz, fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine Gürbüz, köye gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Fahriye Gürbüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı