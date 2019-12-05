Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaştığı öne sürülen Fahriye Gürbüz (45), hastanede yaşamını yitirdi.

Yüksekova'da kaçak elektrik kullanımının engellenmesine yönelik Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ. (VEDAŞ) ekipleri, jandarma eşliğinde saat 05.30 sıralarında ilçeye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Dilekli köyünde kaçak elektrik denetimi yaptı. İddiaaya göre, denetim sırasında 5 çocuk annesi olan Fahriye Gürbüz, fenalaştı. Yakınlarının ihbarı üzerine Gürbüz, köye gelen ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan Fahriye Gürbüz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.