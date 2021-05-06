Kaçak elektrik denetimi yapan 3 DEDAŞ personeli darbedildi - Son Dakika

Çevrede toplanan bir grup ekiplere tepki göstererek, trafoya müdahale etmesini engellemek istedi. Bu sırada çıkan arbedede 3 DEDAŞ görevlisi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İlçe kırsalındaki tarım arazilerinde denetim yapan DEDAŞ ekipleri, bölgede abonesiz trafo ve kaçak elektrik kullanımı tespit etti.

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