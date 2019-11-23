Son Dakika Haberleri: Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı: 6 yaralı
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Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı: 6 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak elektrik kullanımını önlemek için çalışma yapan Dicle Elektrik'in işçilerine taş ve sopalı saldırı yapıldı.

Kaçak elektrik denetimi yapan ekibe saldırı: 6 yaralı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kaçak elektrik kullanımını önlemek için çalışma yapan Dicle Elektrik'in işçilerine taş ve sopalı saldırı yapıldı. Kaçak elektrik kullanmaya devam etmek isteyen mahalleli grubun darp ettiği 6 işçi yaralandı.


Dicle Elektrik ekipleri, Eyyübiye ilçesine bağlı Onikiler Mahallesi'nde 1 milyon liralık yatırım çalışması başlattı. Yatırım kapsamında enerji iletim hatları yer altına alınacak ve kayıt önlemek için bununla entegre biçimde direk üstü pano uygulaması yapılacak. Bunun üzerine, söz konusu yatırım tamamlandığında artık kaçak elektrik kullanamayacaklarını fark eden bir grup mahalleli, taş ve sopalarla çalışma yapan yüklenici firma işçilerine saldırdı.


6 işçi yaralandı


Yatırım yapılan yere gelen saldırgan gruptakiler, önce işçilerin döşediği yeraltı kablolarını almak istedi. Kabloları vermek istemeyen işçilerle tartışan saldırganlar, bir anda taş ve sopalarla işçileri darp etmeye başladı. Saldırıda 6 işçi yaralandı. İşçilerden bazılarının kafaları atılan taş ve sopa darbeleriyle yaralanırken bir işçinin kolu, diğerinin ise bacağı kırıldı. Bir işçi ise beline aldığı darbe nedeniyle yürüyememe riski ile karşı karşıya kaldı.


Yaralılar kaldırıldıkları hastaneden darp raporu alırken saldırıyı gerçekleştiren grup hakkında şikayette bulunuldu. Yatırım çalışması ise personeller güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından yeniden başladı. - ŞANLIURFA

Eyyübiye, Dicle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 02:49 Kaynak: İHA
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