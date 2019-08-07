Son Dakika Haberleri: Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırı

54 dakika önce

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri köyde bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırı, System.String[]
ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kontrolü için gittikleri köyde bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Dicle Elektrik'in bölge genelinde devam eden kaçak elektrikle mücadele çalışmaları kapsamında, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Kayalı köyünde jandarma eşliğinde denetim yapıldı. Denetime engel olan bir grup, görevlilere taşlı saldırıda bulundu. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle grup, bölgeden uzaklaşırken, Dicle Elektrik görevlileri denetim yapmadan köyden ayrıldı. Taşlı saldırıda görevlilerin araçları da hasar gördü.



Şırnak, Dicle, İdil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi
Yavaş'ın "Şirketleri bize vermiyorsunuz" çıkışına AK Parti'den yanıt: Aslı astarı yok Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan kadının annesi: İntihar değil, cinayet Metin Dalgıç'ın şehit olmadan evvel sosyal medyada okumuş olduğu şiir, hüzünlendirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:56:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]