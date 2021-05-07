Kaçak elektrik denetiminde ekiplere taşlı ve sopalı saldırı yapan mahalleli, 3 görevliyi yaraladı - Son Dakika

Harran'a bağlı Abancurda ile Şeben mahalleleri arasında meydana gelen olayda, denetime çıkan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, kaçak elektrik kullanan ve borçlarını ödemeyen hanelerin elektrik panolarını sökmek istedi. Bu sırada ekiplere tepki gösteren mahalleli, taş ve sopaları kullanarak, saldırıda bulundu.

3 GÖREVLİ YARALANDI

Olayda 3 DEDAŞ görevlisi, hafif yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen jandarma ekipler ise havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıttı. DEDAŞ ekipleri, araçlarıyla mahalleden jandarma eşliğinde çıktı. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.