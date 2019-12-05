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Kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti
7 saat önce
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin kaçak elektrik kontrolü sırasında evde fenalaşan kadın hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:56 Kaynak: AA
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin kaçak elektrik kontrolü sırasında evde fenalaşan kadın hayatını kaybetti.
Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Dilekli köyünde kaçak elektrik kontrolü yaptı.
Ekiplerin kontrol amaçlı bulundukları evde fenalaşan 5 çocuk annesi Fahriye Gürbüz, yaşamını yitirdi.
Gürbüz'ün cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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