Son Dakika Haberleri: Kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

7 saat önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin kaçak elektrik kontrolü sırasında evde fenalaşan kadın hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ekiplerin kaçak elektrik kontrolü sırasında evde fenalaşan kadın hayatını kaybetti.

Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ ekipleri, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Dilekli köyünde kaçak elektrik kontrolü yaptı.

Ekiplerin kontrol amaçlı bulundukları evde fenalaşan 5 çocuk annesi Fahriye Gürbüz, yaşamını yitirdi.

Gürbüz'ün cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Canlı yayında ağızları açık bırakan olay! Komşusunun hamile karısını kaçırıp kuma yaptı
Eşinin kaynar su dökerek yaktığı kadın, o anları anlattı: Yapma diye yalvardım Kaçak elektrik denetimi sırasında fenalaşan kadın öldü AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 23:04:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak elektrik kontrolü sırasında fenalaşan kadın hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]