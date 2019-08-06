Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar
1 saat önce
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 06:07 Kaynak: DHA
ŞIRNAK'ın Silopi
ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım
Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı. Aynı zamanda görevlilere taş da atan gruba jandarma tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
Dicle Elektrik ekipleri, Silopi'de tarımsal sulama alanlarında kullanılan kaçak trafoların toplanması amacıyla jandarma desteğiyle çalışma başlattı. Çiftlik
köyünde belirlenen kaçak trafolara el konulması için jandarma eşliğinde köye giden ekipleri, köylüler tarafından engellemeye çalışıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu bazı köy sakinleri, 13 metre yüksekliğindeki elektrik direğine çıkarak trafoların işlevsiz hale getirilmesini engellemek istedi. Jandarmanın müdahalesiyle gruptakiler direkten indirilirken, bu sırada görevlilere taş atanlara ise tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi. Müdahale sonrası gruptakiler dağılırken, kaçak trafolara enerji sağlayan elektrik akımı kesildi. Bu arada gruptakilerin attığı taşlara görevlilerin araçları da hasar gördü.
Üvey annesini öldüren cezaevi firarisi yakalandı Son dakika! AK Parti sözcüsü Çelik: Türkiye'nin önünde seçim yok Tebdir kararı kaldırıldı! Esenler Otogarı'nın otoparkı artık İBB'nin İçişleri Bakanlığı: 2 terörist etkisiz hale getirildi