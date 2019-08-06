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Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar

1 saat önce

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı.

Kaçak elektrik kontrolü yapan ekibe engel olmaya çalıştılar, System.String[]
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde kaçak olduğu belirlenen trafolara müdahale etmek isteyen Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ekiplerine, bir grup köylü engel olmaya çalıştı. Aynı zamanda görevlilere taş da atan gruba jandarma tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti.
Dicle Elektrik ekipleri, Silopi'de tarımsal sulama alanlarında kullanılan kaçak trafoların toplanması amacıyla jandarma desteğiyle çalışma başlattı. Çiftlik köyünde belirlenen kaçak trafolara el konulması için jandarma eşliğinde köye giden ekipleri, köylüler tarafından engellemeye çalışıldı. Aralarında kadınların da bulunduğu bazı köy sakinleri, 13 metre yüksekliğindeki elektrik direğine çıkarak trafoların işlevsiz hale getirilmesini engellemek istedi. Jandarmanın müdahalesiyle gruptakiler direkten indirilirken, bu sırada görevlilere taş atanlara ise tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edildi.  Müdahale sonrası gruptakiler dağılırken, kaçak trafolara enerji sağlayan elektrik akımı kesildi. Bu arada gruptakilerin attığı taşlara görevlilerin araçları da hasar gördü.


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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 10:44 Kaynak: DHA
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