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Kaçak elektrik kontrolünü engelleyen gruba müdahale

6 saat önce

Kaçak elektrik kontrolünü engelleyen gruba müdahaleBATMAN - Batman'da kaçak elektrik kullananların belirlenebilmesi amacıyla Dicle Elektrik tarafından yapılmak istenen kontrolleri engelleyen köylülere jandarma müdahale etti.

Kaçak elektrik kontrolünü engelleyen gruba müdahale

BATMAN - Batman'da kaçak elektrik kullananların belirlenebilmesi amacıyla Dicle Elektrik tarafından yapılmak istenen kontrolleri engelleyen köylülere jandarma müdahale etti. Kaçak kontrolü ancak bu müdahalenin ardından başlatılabildi.

Sorumluluk bölgesinde yüzde 80'e yaklaşan kayıp kaçak oranını gerek yatırımları ile gerekse sahadaki sıkı kontrolleri ile yüzde 55'e kadar indirme başarısını gösteren Dicle Elektrik, sahadaki kontrol faaliyetlerini tüm engellemelere rağmen aksatmadan sürdürüyor. Dicle Elektrik enerji kayıpları ekipleri, bu sabah da yüzde 80'in üzerinde kayıt dışı kullanım olan Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Bilek köyüne gitti. Ancak ekiplerin köye girişi, kontrol yapılacağını öğrenen bir grup tarafından engellendi.

Jandarma müdahale etti

Engelleme nedeniyle köye giremeyen Dicle Elektrik ekipleri, bunun üzerine jandarmadan yardım istedi. Köye gelen jandarmanın ikna çabası sonuç vermedi. Aksine direnmeye başlayan, sloganlar eşliğinde yürüyerek ekiplere saldırmak isteyen gruba önce jandarma ekipleri müdahale etti. Biber gazı kullanılarak dağıtılmak istenen gruptakiler, taş atmaya başlayınca bu kez toplumsal müdahale araçları ile müdahale edildi. Bir süre devam eden gerginlik, jandarmanın girişi açması ve Dicle Elektrik ekiplerinin köye girmesi ile sona erdi. Kaçak elektrik kontrolü ise ancak alınan güvenlik önlemlerinin ardından başlatılabildi.

Öte yandan çıkan olaylara ilişkin 4 kişinin gözaltına alındığı, zanlıların karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçak elektrik kontrolünü engelleyen gruba müdahale

Jandarma, Batman, Dicle, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:20 Kaynak: İHA
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