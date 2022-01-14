Kaçak elektrik kullanan binanın elektriğini kesen görevlilere dayak kamerada - Son Dakika

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir binada kaçak elektrik kullanımı tespit edildi. Binaya elektrik kesmeye gelen elektrik kurumu ekipleri tepki ile karşılaştı.

SANİYE SANİYE KAMERADA

Yaşanan tepki sonrası elektrik görevlileri apartmanda bir baba ve oğulları tarafından darbedildi. Yaşanan anlarda kurum görevlileri "mınçıka" adı verilen dövüş sporunda kullanılan aletle darbedilmeleri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

"BABANIZA SALDIRSALAR NE YAPARSINIZ"

Görevliler ile kavga eden baba Harun Uçar, "Elektrik kurumundan geldiler ve bize apartmanın içinde saldırdılar. Çocuklarım da işten gelmişti ve uyuyorlardı. Kalktılar ve çalışanlara vurdular. Ölen yaralanan yok. Evinizde babanıza saldırsalar ne yaparsınız" diyerek kendisini savundu.