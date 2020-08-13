Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlun dehşet saçtığı anlar kamerada - Son Dakika

Kaçak elektrik kullanmaktan ceza yiyen baba ve oğlun dehşet saçtığı anlar kamerada

Mardin'in Nusaybin ilçesinde baba ve oğluna, kaçak elektrik kullandıkları gerekçesiyle ceza kesildi

Dün sabah saatlerinde Dicle Elektrik hizmet binasına gelen zanlılar, ilçe yöneticisiyle görüşmek istedi

Bir süre binanın önünde bekleyen zanlılar, yöneticinin binaya girmesi ile pompalı tüfekle ateş açtı

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlardan biri tutuklandı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kaçak elektrik kullandıkları için ceza yazılan baba ve oğlu, Dicle Elektrik hizmet binasını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlardan biri tutuklandı.

Daha önce kaçak elektrik kullandıkları için haklarında işlem yapılan Cemal Ö. ve oğlu Murat Ö. Dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Dicle Elektrik Nusaybin İşletme Şefliği hizmet binasına gelerek ilçe yöneticisiyle görüşmek istedi. Baba ve oğlu, güvenlik görevlilerinin izin vermemesi üzerine bir süre bina önünde beklemeye başladı. İlçe yöneticisinin binaya geldiğini gören Murat Ö., arabada sakladığı pompalı tüfeği alarak ateş açtı. Özel güvenlik görevlilerinin anında müdahalesi sayesinde saldırıda yaralanan olmazken, saldırganlar polisin kısa süren takibiyle yakalandı. Saldırı anı, şirketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Gözaltına alınarak karakola götürülen zanlıların daha önce oturdukları evde kaçak elektrik kullandıklarının tespit edildiği, bu nedenle haklarında işlem yapılarak ceza kesildiği ortaya çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren Murat Ö. tutuklanırken saldırı sırasında yanında bulunan babası Cemal Ö. ise serbest bırakıldı.

Bölgenin elektrik dağıtım hizmetini yerine getiren Dicle Elektrik'ten edinilen bilgiye göre, bölge genelinde kaçak kullanım özellikle yaz aylarında serinlemek için kullanılan klimalar nedeniyle artış gösteriyor.