Kaçak elektrik ve kesintiye havadan tespit - Son Dakika

ERZURUM'da, insansız hava aracı (İHA) ile elektrik kesintisi ve kaçakları tespit edilecek.

Doğu Anadolu Bögesi'nde 7 il, 58 ilçe ve 4 bine yakın köye hizmet götüren Aras Elektrik Dağıtım Şirketi (EDAŞ), insansız hava aracı (İHA) ile kaçak elektrik kullanımını önlemeye çalışacak. İHA ile zamandan ve iş gücünden daha çok faydalanacaklarını söyleyen Genel Müdür Fikret Akbaş, "Göreve başlarken iki ana hedefimiz vardı. Birisi enerjinin kalitesini artırmak, diğeri de hizmetin kalitesini artırmak. Geldiğimiz noktada gerek enerji altyapısı gerek hizmet kalitesiyle bölgemiz en üst seviyeye gelmiş durumda. Bu kaliteyi bir adım daha ileriye taşıyabilmek için yeni teknolojik yatırımlarımızdan olan insansız hava aracını envanterimize kattık. 2013 Haziran ayından 2020 yılının sonuna kadar 120 milyonu teknolojik yatırım olmak üzere toplamda 1,5 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2025 yılına kadar 300 milyonu teknoloji yatırım olacak şekilde toplam 3,4 milyar lira yatırım yapılmasını planladık. Hedefimiz, bölgede enerji kesintisini unutturmak. Bölgede ciddi kesintiler yaşanmıyor" diye konuştu.

İnsansız hava aracını kullanmada 3 hedeflerinin olduğunu belirten Akbaş, "İlk hedefimiz bölgenin yatırım programına uygun olarak üretmemiz gereken projelerin harita altyapısının görüntülerini almak olacak. İkinci hedefimiz, bölgemizdeki enerji kesintisini arıza anında en kısa sürede ulaşmak olacak. Termal kameralarda gökyüzünden arıza kaynaklarını tespit edeceğiz. Üçüncüsü ise bölgemizde yüzde 45'ten yüzde 20'li oranlara düşürdüğümüz kaçak elektrik kullanımın da daha çok önünü keseceğiz" dedi.İHA İLE KAÇAK ELEKTRİK KULLANIMININ ÖNÜNE GEÇİLECEKİnsansız hava araçlarında bulunan termal kameralarla enerji dağılımının kontrol edileceğini kaydeden Akbaş, İHA'nın teknik ve fiziki özelliklerini şöyle anlattı:

"Havada 90 dakika kalarak 45 kilometrelik hat uzunluğu ve 10 kilometrekarelik alanda uçabiliyor. Böylelikle elektrik arızası ve kaçak elektrik sorunu daha hızlı ve detaylı şekilde çözülmüş oluyor. Şirketimiz bu konuda Türkiye'ye öncü olmuştur. İlk defa kendi bünyesine bu boyut ve kapasitede insansız hava aracı alarak yaptığımız hizmeti daha üst seviyeye çıkardık. Bölgemizde daha sağlıklı ve kaliteli enerji kullanımı sağlayacağız. Vatandaşlarımıza daha iyisini sunmak için gayretimiz devam edecek."