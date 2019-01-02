Son Dakika Haberleri: Kaçak Elektronik Sigara Likidi Yapılan İş Yerine Baskın: 1 Gözaltı

Kaçak Elektronik Sigara Likidi Yapılan İş Yerine Baskın: 1 Gözaltı

17 dakika önce

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kaçak olarak elektronik sigara likidi üretilen iş yerine baskın yapıldı.

Kaçak Elektronik Sigara Likidi Yapılan İş Yerine Baskın: 1 Gözaltı, System.String[]
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kaçak olarak elektronik sigara likidi üretilen iş yerine baskın yapıldı. Üretim malzemesi kimyasalları ele geçiren polis ekipleri, 1 kişiyi gözaltına aldı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak olarak elektronik sigara likidi üretilip, piyasaya sürüldüğünü öğrendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Taşyaka Mahallesi'ndeki iş yerine baskın yapan ekipler, Y.E.'yi gözaltına aldı. İş yerinde yapılan aramada; piyasaya sürülmeye hazır 64 litre elektronik sigara likidi, elektronik sigara yapımında kullanılan 8 litre sıvı nikotin, 250 litre gıda aroması, 360 litre gliserin, 41 litre tatlandırıcı ve içeriği tespit edilemeyen 715 litre sıvı ele geçirildi. İş yeri, mühürlenirken, Y.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. 

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:59 Kaynak: DHA

Muğla, Fethiye, 3. Sayfa
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