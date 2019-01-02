Kaçak Elektronik Sigara Likiti Yapan İşyerine Polis Baskını
1 saat önce
MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, kaçak olarak elektronik sigara likiti üreten bir işyerine baskın yapıldı.
MUĞLA'nın Fethiye
ilçesinde, kaçak olarak elektronik sigara likiti üreten bir işyerine baskın yapıldı. Üretim malzemesi kimyasallar ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak elektronik sigara likiti üretilip piyasaya sürüldüğünü öğrendi. Teknik ve fiziki takibin ardından Taşyaka Mahallesi
'ndeki bir işyerine operasyon yapan ekipler, Y.E. adlı zanlıyı gözaltına aldı. İşyerinde yapılan aramada, piyasaya sürülmeye hazır 64 litre elektronik sigara likiti, elektronik sigara yapımında kullanılan 8 litre sıvı nikotin, 250 litre gıda aroması, 360 litre gliserin, 41 litre tatlandırıcı ve 715 litre içeriği tespit edilemeyen sıvı ele geçirilerek, işyeri mühürlendi. Gözaltına alınan Y.E.'nin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 07:14 Kaynak: DHA
Serdar Ortaç, Chloe Loughnan Boşanma Haberlerine Sitem Etti: Ayrılmıyoruz, Boşanmıyoruz
Son Dakika! İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı
İran'dan Instagram'ı Kapatma Kararı
Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti