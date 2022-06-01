KAÇAK ELEKTRONİK SİGARAYLA YAKALANDI

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde jandarma 50 bin lira değerinde kaçak elektronik sigarayı poşetle taşıyan H.Y.D.'yi yakalandı.

Aksu'da kaçak elektronik sigara ticareti yapıldığı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Kundu mahallesinde yaşayan H.Y.D.'nin kaçak elektronik sigara ticareti yaptığını tespit eden ekipler, takip ettikleri şüpheliyi sokakta elinde poşetle yürürken yakaladı. Şüphelinin üzerinde ve poşetlerde yapılan aramada ülkeye sokulması yasak olan 3 karton kutu içerisinde toplam 100 kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen elektronik sigaraların değerinin 50 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheli H.Y.D. hakkında '5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.