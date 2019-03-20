Kaçak Et Operasyonu
36 dakika önce
Van'da düzenlenen kaçak et operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Van'da düzenlenen kaçak et operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollardan temin edilen ve sağlıksız ortamlarda depolanan kaçak et ve hayvansal ürünlerin piyasaya sunulacağı bilgisini edinen jandarma ekipleri, 5 ev ile 3 iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda kontrolsüz ve faturasız olduğu tespit edilen, hijyen kurallarına uyulmayan ortamda muhafaza edilmiş yaklaşık 3 bin 500 kilogram et, 4 bin 150 kilogram hayvansal ürün ve 300 kilogram kuyruk yağı ele geçirildi.
Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:58 Kaynak: AA
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