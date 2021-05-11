Kaçak etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı - Son Dakika

Kaçak etil alkol ele geçirildi: 1 gözaltı

Samsun'da kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da kaçak etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortaklaşa çalışmada kaçak etil alkol ve anason ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde 1 şüphelinin evinde yapılan aramada 50 litre etil alkol, 250 miligram anason aroma verici, 1 litre kaçak rakı ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

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