Son Dakika Haberleri: Kaçak etil alkol ve cinsel ürün satan aktara operasyon
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Kaçak etil alkol ve cinsel ürün satan aktara operasyon

1 saat önce

Balıkesir polisi sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, cinsel içerikli ürün ve ürün etiketi ele geçirdi.

Kaçak etil alkol ve cinsel ürün satan aktara operasyon, System.String[]

Balıkesir polisi sahte içki yapımında kullanılan etil alkol, cinsel içerikli ürün ve ürün etiketi ele geçirdi. Polis aktar dükkanında yaptığı aramada kaçak etil alkol ve cinsel içerikli ürün yakaladı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir il genelinde kaçakçılık konularıyla alakalı yapılan çalışmalar neticesinde, Karesi Milli Kuvvetler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren işyerinde yapılan kontrollerde sahte içki yapımında kullanılan 100 litre etil alkol, 163 adet cinsel içerikli ürün ve 650 adet cinsel içerikli ürün etiketi ele geçirdi. Yakalanan şahıs ile ilgili yasal işlemlere başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:08 Kaynak: İHA
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