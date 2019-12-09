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Kaçak ev satışını belediye ekipleri önledi

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen ve internet üzerinden 360 bin liraya satışa çıkarılan ruhsatsız prefabrik evi yıktı.

Kaçak ev satışını belediye ekipleri önledi, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen ve internet üzerinden 360 bin liraya satışa çıkarılan ruhsatsız prefabrik evi yıktı.


Osmangazi Belediyesi, Yiğitali Mahallesi'nde yıktığı kaçak prefabrik ev ile hem çarpık yapılaşmanın önüne geçti hem de ev sahibi olma hayali kuran bir vatandaşın mağduriyetini engelledi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tarım arazisi üzerine yapılmış ruhsatsız prefabrik ev, kanuni işlemlerinin tamamlanmasının ardından iş makinesi ile yıkıldı. Geniş güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirilen yıkımda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.


Ev sahibinin ruhsatsız prefabrik evi ve evin üzerinde bulunduğu araziyi internet üzerinden 360 bin liraya satışa çıkardığı ortaya çıktı. Belediye ekiplerinin yıkım yapmasının ardından satılık ilanı internet sitesinden kaldırıldı. Belediye yetkilileri, modern Osmangazi'yi inşa etmek adına kaçak yapılaşmaya asla taviz vermeyeceklerini belirterek, vatandaşları kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyardı. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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