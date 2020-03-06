Kaçak eve balyoz - Son Dakika
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Kaçak eve balyoz

6 saat önce

Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen evi yıktı.

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Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edilen evi yıktı.


Osmangazi Belediyesi, kaçak yapılarla mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi'nde kaçak olarak inşa edildiği tespit edildikten sonra kanuni işlemleri tamamlanan bir binayı yıktı. Çevik kuvvet ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı yıkımda, bina iş makinesi ile yıkıldı. Yıkım sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Belediye yetkilileri, vatandaşları ruhsatsız ve kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri konusunda uyarırken, kaçağa asla izin vermeyeceklerini belirtti. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:27 Kaynak: İHA
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