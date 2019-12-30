Kaçak fidan kesene 10 yıla kadar hapis cezası - Son Dakika
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Kaçak fidan kesene 10 yıla kadar hapis cezası

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı için ormanlık alanlardan kanunlara aykırı olarak fidan temin edenlere uyarıda bulundu; bu eylemi yapanların kanunlara göre hapisle cezalandırılabileceğini söyleyen Pakdemirli, "Her yıl olduğu gibi ağaç kesmeyelim, fidan dikelim" dedi.

Kaçak fidan kesene 10 yıla kadar hapis cezası, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı için ormanlık alanlardan kanunlara aykırı olarak fidan temin edenlere uyarıda bulundu; bu eylemi yapanların kanunlara göre hapisle cezalandırılabileceğini söyleyen Pakdemirli, "Her yıl olduğu gibi ağaç kesmeyelim, fidan dikelim" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yılbaşı için kaçak fidan temin edenlere karşı uyarıda bulundu. Fidan kesenlerin hapisle cezalandırılabileceğini kaydeden Pakdemirli, fidan temini için kurulan stantlardan vatandaşların fidan alabileceğini belirtti.


Vatandaşlar fidanlıklardan fidan alabilecek


Kaçak kesimlere karşı tüm tedbirlerin alınmasının yanında, vatandaşların yılbaşı çam ihtiyacının talepler doğrultusunda orman fidanlıklarından temin edileceğini de belirten Pakdemirli; "Her yıl olduğu gibi 81 ilimizde bu yıl da 'Ağaç Kesme Fidan Dik' Kampanyası çerçevesinde tüm illerde ücretsiz olarak vatandaşlarımız fidanlıklardan, Orman Genel Müdürlüğümüzün şehir merkezlerinde oluşturduğu stantlardan fidan alabilecekler. Bu fidanların daha sonra toprakla buluşturulması için ise yine orman teşkilatımız yardımcı olacaklar" diye konuştu.


Fidan kesen 10 yıl ceza alabilir


Yasalara göre ormanlardan kaçak kesim yapmanın ağır yaptırımları olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Ağaç kesenler, kökünden sökenler veya ağaçlardan yalamuk, pedavra, hartama çıkaranlar üç aydan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun konusunun fidan olması halinde birinci fıkraya göre verilecek ceza bir kat artırılır" hükmünü içeren 6831 sayılı Orman Kanunu'nu hatırlattı. Bakan Pakdemirli, "Sonuç itibarıyla ormandan genç ağaç kesenlere 10 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir" diyerek vatandaşları uyardı. - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 12:14 Kaynak: İHA
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