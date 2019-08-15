Kaçak geçiş organizatörü şüphelisi 3 kişi, tutuklandı

Kaçak geçiş organizatörü şüphelisi 3 kişi, tutuklandıMUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmenin yasadışı yollardan Yunan adalarına geçişini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaçak geçiş organizatörü şüphelisi 3 kişi, tutuklandı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmenin yasadışı yollardan Yunan adalarına geçişini organize ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Dün saat 10.00 sıralarında, Değirmenbükü sahilinde bir grup kaçak göçmenin fiber tekneyle kaçak geçiş yapacağı ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, tekneyi, Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na seyir halindeyken tespit etti. Durdurulan fiber teknede Afganistan uyruklu 16 kaçak göçmen ile tekneyi kullanan 1 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Tekneyi kullanan kişinin üstünde can yeleği olduğu, kaçaklarda ise can yeleğinin bulunmadığı belirtildi. Ayrıca olayla ilgili karada jandarma ekiplerince yapılan operasyonda da göçmenleri sahile getirdiği tespit edilen 2 aracın sürücüleri, Bülent B. (50) ve Semih A. (41) yakalanıp, gözaltına alındı.

Jandarma komutanlığına götürülen 3 şüpheli, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak, Muğla Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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