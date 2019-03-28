Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmen Çocukların Öldüğü Tekne Faciasına Yeni Tutuklama

Kaçak Göçmen Çocukların Öldüğü Tekne Faciasına Yeni Tutuklama

1 saat önce

BODRUM'da geçen yıl ekim ayında 3 çocuğun öldüğü göçmen teknesi faciasıyla ilgili aranan O.O. adlı zanlı da polis ekiplerince yakalandı.

Kaçak Göçmen Çocukların Öldüğü Tekne Faciasına Yeni Tutuklama, System.String[]
BODRUM'da geçen yıl ekim ayında 3 çocuğun öldüğü göçmen teknesi faciasıyla ilgili aranan O.O. adlı zanlı da polis ekiplerince yakalandı. O.O.'nun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasıyla birlikte tutuklu sayısı da 9'a çıktı.

Bodrum'dan 22 Ekim 2018'de yasadışı yollarla Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmeye çalışan kaçak göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 3 çocuk yaşamını yitirmiş, 17 kişi sağ kurtulmuştu. Olaydan sonra yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 8 organizatör sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaçan organizatör O.O.'nun ise yakalanması için çalışmalar sürdü. Polis ekipleri, O.O.'nun 3 gün önce Bodrum'a geldiğini belirledi. Dün yapılan operasyonla yakalanan O.O., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinden sonra 'kasten öldürme' ve 'göçmen kaçakçılığı yapma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen O.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:08 Kaynak: DHA

Polis, Bodrum, Güncel
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