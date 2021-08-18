KAÇAK GÖÇMEN İLE KARŞI KARŞIYA KALINCA ÇIĞLIK ATIP YARDIM İSTEDİ - Son Dakika

SULTANGAZİ'de ihbar üzerine polis gecekondudaki kaçak göçmenlere operasyon düzenledi. Göçmenler polisten kaçarken mutfakta yemek yapan kadın, eternit çatıdan sarkan göçmeni görünce çığlık atarak yardım istedi. Göçmenlerden 6'sı yakalanırken, gecekondu ise zabıta ekiplerince mühürlendi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Cebeci Mahallesi 2496 Sokak'ta yaşandı. Polis ekipleri gecekonduda çok sayıda kaçak göçmenin yaşadığı ihbarı aldı. Harekete geçen polis ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Kaçak göçmenler de polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştı. Gecekondunun arka penceresinden kaçan göçmenlerden biri binanın bodrum katının önündeki eternit üzerinden geçti. Bu sırada mutfakta yemek yapan Kadriye Çelik, gelen sesler üzerine balkona baktığında eternitten sarkan kişinin ayaklarını gördü. Korkan kadın çığlık atarak yardım istedi. Ardından koşarak evden kaçtı. Kaçak göçmenler ise geri kaçarken, polise yakalandı. 6 kaçak göçmen gözaltına alınırken, diğerleri ise kaçtı. Gecekondu ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

BAĞIRDIĞIM GİBİ KENDİMİ DIŞARI ATIP KOŞTUM

Yaşadıklarını anlatan Kadriye Çelik, Burada halı yıkadım. Menemen yaparken buraya 15 kişi girdi. Ben adamları ilk önce kedi zannettim, kedi değildi ama erkek adam ayağı gördüm. Bağırdım, 'İmdat can kurtaran yok mu' diye komşumuz Kadir Ağabey'e bağırdım. Eşim evde yoktu, var zannetsinler diye eşime 'Ali yetiş' diye bağırdım. Bağırdığım gibi kendimi dışarıya atıp koştum. Çıktım dışarıya komşularım da geldi. Sarkan bir ayak gördüm ama 15 kişi varmış. Geri gitmiş onlar. Oğlumu aradım. Çocuklar geldi aradılar bulamadılar. Polisler geldi. Komşularım 'Bu ne böyle abla aklını yitirecekti' dediler. Polislerde, 'Gerekeni yapacağız' dediler. Kendi kızım ve komşularımın kızları da vardı o yüzden ben çok korktum dedi. Polis ekiplerinin kaçak göçmenlere yönelik operasyonlarının devam edeceği öğrenildi.