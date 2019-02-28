Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmen Olayına Karışan 3 Kişi Tutuklandı

Kaçak Göçmen Olayına Karışan 3 Kişi Tutuklandı

46 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak göçmen olayında karışan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kaçak Göçmen Olayına Karışan 3 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kaçak göçmen olayında karışan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Hamitabat sınırları içerisinde E-80 otoyolunda meydana gelen göçmen kaçakçılığı olayıyla ilgili gözaltına alınan A.K, E.E, O.U. ve Y.Ç. isimli şahısların işlemleri tamamlandı. Mahkemeye çıkarılan 4 kişiden A.K, E.E. ve O.U. tutuklanarak Kırklareli Cezaevi Kurumuna teslim edildi. Y.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:14 Kaynak: İHA

Lüleburgaz, Kırklareli, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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