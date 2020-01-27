Kaçak göçmen taşıyan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmen taşıyan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

Kaçak göçmen taşıyan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

6 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde uygulama noktasında polisin dur ihtarın uymayan kamyonet sürücüsü polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Kaçak göçmen taşıyan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde uygulama noktasında polisin dur ihtarın uymayan kamyonet sürücüsü polisle yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Kamyonette kaçak göçmen taşıdığı belirlenen sürücünün ehliyetinin de olmadığı öğrenildi.


Olay, saat 10.00 sıralarında Ereğli ilçesi Konya Adana Kara yolundaki trafik uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolundaki uygulama noktasındaki polis ekipleri durumundan şüphelendiği 31 ME 823 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Dur ihtarına uymayarak kaçan araç, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirildi. İlçe girişinde tespit edilen araca tekrar dur ihtarında bulunan ekiplerden, kaçan araç ilçe merkezine kaçmaya başladı. Bir süre ara sokaklardan kaçışını sürdüren sürücü, seyir halinde olan 42 FV 695 plakalı otomobile çarptıktan sonra tekrar kaçtı. Bir süre devam eden kovalamaca sonrası kamyonet, Hacı Mustafa Mahallesi'nde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kamyonet sürücüsü yaya kaçarken, araçta henüz isimleri belirlenemeyen yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Kaçan sürücü de polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü buradaki incelemelerin ardından diğer kaçak göçmen oldukları anlaşılan 3 kişi ile birlikte ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - KONYA

Karapınar, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:39 Kaynak: İHA
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