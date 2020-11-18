Kaçak göçmen taşıyan gemi kaptanı tutuklandı - Son Dakika

Kaçak göçmen taşıyan gemi kaptanı tutuklandı
18.11.2020 16:24
Sinop'ta Karadeniz açıklarında yasa dışı yollarla 115 kaçak göçmeni yurt dışına çıkarmaya çalışan 24 yaşındaki gemi kaptanı Suriye uyruklu Hafız Suleebi-Mohamad tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sinop'ta Karadeniz açıklarında yasa dışı yollarla 115 kaçak göçmeni yurt dışına çıkarmaya çalışan 24 yaşındaki gemi kaptanı Suriye uyruklu Hafız Suleebi-Mohamad tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karadeniz açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afgan, Suriye ve İran uyruklu 115 kaçak göçmeni "Ak Reis" isimli tekneleri arza yapınca Sahil Güvenlik 72. Bot Komutanlığı tarafından önceki gün yakalanmıştı. Romanya'ya gitmeye çalışan teknedeki 115 kaçak göçmen, Kemalettin Sami Paşa Spor Salonu'na yerleştirildi. Gemi kaptanı Suriye uyruklu Hafız Suleebi- Mohamad çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİNOP
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