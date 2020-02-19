Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL para cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL para cezası - Son Dakika

Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL para cezası

7 saat önce

Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL para cezasıKIRŞEHİR'de kaçak göçmen taşıdığı belirlenen taksi şoförü Metin Polat'a, toplam 6 bin 936 lira para cezası uygulandı.

Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL para cezası, System.String[]

Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL para cezası

KIRŞEHİR'de kaçak göçmen taşıdığı belirlenen taksi şoförü Metin Polat'a, toplam 6 bin 936 lira para cezası uygulandı. Polat, Afgan yolcuların kaçak olduğunu bilmediğini, para cezasına itiraz edeceğini söyledi.

Afgan uyruklu 4 kişi, 3 gün önce Kırşehir Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki durakta çalışan taksi şoförü Metin Polat ile Ankara'ya gitmek için 380 TL'ye anlaştı. Polat yönetimindeki taksi, Kaman ilçesi yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri tarafından durdurdu. Kimlik kontrolünde 4 Afganistanlının seyahat izni olmadığı ve yurda kaçak yollarla girdikleri belirlendi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, Metin Polat'a her kaçak göçmen için 6458 sayılı kanun kapsamında bin 734 TL olmak üzere toplam 6 bin 936 TL para cezası uygulandı.

'KAÇAK OLDUKLARINI BİLMİYORDUM'

Metin Polat, hakkında insan kaçakçılığından da işlem başlatıldığını söyleyerek, "Ben onların kaçak olduğunu bilmiyordum. Bana Ankara'ya gideceklerini söylediler. Ceplerinde 380 TL para olduğunu ve daha fazla paralarının olmadığını söylediler. Üzerlerinde kışın soğuk olmasına rağmen mont yoktu. Ben de insanlık namına arabama aldım. Bizim amacımız evimize ekmek götürmek. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Fazla para kazanan işletmeler değiliz. 7 bin lira benim için büyük bir para. Yine de söylüyorum, devletimize ve milletimize feda olsun. İnsan kaçakçılığından dolayı da adli işlem başlatıldı. Ekmeğimizin peşinden koşarken bir de insan kaçakçılığından dolayı mahkemeye çıkacağız. Bu da ayrı bir dert. Allah hakkımızda hayırlısını versin" dedi.

Polat, mağdur olduğunu, 15 gün içinde idari para cezasına itiraz etme hakkı olduğunu, bunu kullanacağını söyledi.


Metin Polat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kaçak göçmen taşıyan taksiciye 7 bin TL ceza
Korodaki sanatçıların maaşları olan 700 bin TL ile kayıplara karıştı İnternetten telefon siparişi veren kadına cinsel içerikli solüsyon gönderdiler Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:15:52. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak göçmen taşıyan taksi şoförüne 6 bin 936 TL para cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]