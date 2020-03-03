Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı - Son Dakika

Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı

1 saat önce

İstanbul'dan yola çıkan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde Yurtdışana çıkmak için Çanakkale'ye giden göçmen minibüsü otomobille çarpıştı 21 kişi yaralandı.

Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı, System.String[]

İstanbul'dan yola çıkan Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde Yurtdışana çıkmak için Çanakkale'ye giden göçmen minibüsü otomobille çarpıştı 21 kişi yaralandı.


Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Örnekköy mevkisinde Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RD 572 plakalı otomobil çarpıştı.


Edilen bilgiye göre, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yaralandı. Kazada 5 kişi ağır 16 kişi hafif yaralı olduğu belirlenirken içlerinden bir kişinin bacağının koptuğu öğrenildi. Kazada can pazarı yaşanken otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Otoyol üzerinden geçen vatandaşlarının ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri minibüste 21 kişinin yaralandığını ve içlerinde çoçuklarında olduğunu belirledi. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Minibüste sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulanslarla yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat başlatıldı - BURSA

TEM Otoyolu, Orhangazi, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güngören'deki silahlı kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Karakolun önüne intihar notu bırakan 12 yaşındaki çocuk sahilde bulundu Otel odasına giren temizlik personeli, müşteriyi asılı halde buldu Yunanistan sınırında biber gazına maruz kalan Suriyeli küçük kız, sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika Haberleri
01:42 Nilperi Şahinkaya'dan müjdeli haber!
01:42 Teoman: Ben size küsüm!
23:01 Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, sette yaşanan krizler sebebiyle final yapıyor
22:27 Survivor 2020'nin kadrosuna 4 yeni isim dahil oldu
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2020 04:11:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]