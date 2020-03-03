Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı - Son Dakika

Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı

6 saat önce

İstanbul'dan yola çıkan Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde Yurtdışana çıkmak için Çanakkale'ye giden göçmen minibüsü otomobille çarpıştı 21 kişi yaralandı.

İstanbul'dan yola çıkan Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde Yurtdışana çıkmak için Çanakkale'ye giden göçmen minibüsü otomobille çarpıştı 21 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Örnekköy mevkisinde Mahmud Al Ahmed yönetimindeki 50 MA 0332 plakalı minibüs ile sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 RD 572 plakalı otomobil çarpıştı.

Edilen bilgiye göre, aralarında 11 çocuğun da bulunduğu 21 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yaralandı. Kazada 5 kişi ağır 16 kişi hafif yaralı olduğu belirlenirken içlerinden bir kişinin bacağının koptuğu öğrenildi. Kazada can pazarı yaşarken otomobil sürücüsü kayıplara karıştı. Otoyol üzerinden geçen vatandaşlarının ihbar üzerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri minibüste 21 kişinin yaralandığını ve içlerinde çocuklarında olduğunu belirledi. Kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Kazanın ardından minibüs şoförü gözaltına alındı. Minibüste sıkışan yaralılar, olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulanslarla yaralılar Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaçak göçmen taşıyan ticari minibüs kaza yaptı: 5'i ağır 21 yaralı

TEM Otoyolu, Orhangazi, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:50 Kaynak: İHA
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