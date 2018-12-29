Kaçak Göçmenler Bu Sefer Tatil Yaparken Yakalandı
1 saat önce
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.
Kırklareli
'nin Demirköy
ilçesinde Afganistan
uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen şahıslar turistik amaçla geldiklerini söylemelerine rağmen haklarında yasal işlem yapılmasından kurtulamadı.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada
beldesinde jandarma ekiplerince 3 Afganistan uyruklu yabancı şahıs yakalandı. Yabancı şahıslarla yapılan görüşmede, 2 ay önce İran
üzerinden yasadışı yollardan Türkiye
'ye giriş yaptıklarını, 3 gün önce İğneada beldesine turistik amaçla geldiklerini söylediler. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar, yasal işlemlerinin ardından Pehlivanköy
Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:03 Kaynak: İHA
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