Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenler Bu Sefer Tatil Yaparken Yakalandı

Kaçak Göçmenler Bu Sefer Tatil Yaparken Yakalandı

1 saat önce

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak Göçmenler Bu Sefer Tatil Yaparken Yakalandı, System.String[]
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen şahıslar turistik amaçla geldiklerini söylemelerine rağmen haklarında yasal işlem yapılmasından kurtulamadı.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde jandarma ekiplerince 3 Afganistan uyruklu yabancı şahıs yakalandı. Yabancı şahıslarla yapılan görüşmede, 2 ay önce İran üzerinden yasadışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptıklarını, 3 gün önce İğneada beldesine turistik amaçla geldiklerini söylediler. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şahıslar, yasal işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildiler. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:03 Kaynak: İHA

Afganistan, Demirköy, Kırklareli, 3. Sayfa
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