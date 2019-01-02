Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenler, Çalıntı Otomobille Kaçmaya Çalıştı: 4 Gözaltı

Kaçak Göçmenler, Çalıntı Otomobille Kaçmaya Çalıştı: 4 Gözaltı

3 dakika önce

ADANA'da sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 5 kilometrelik kovalamacayla durduruldu.

Kaçak Göçmenler, Çalıntı Otomobille Kaçmaya Çalıştı: 4 Gözaltı, System.String[]
ADANA'da sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 5 kilometrelik kovalamacayla durduruldu. Çalıntı olduğu belirlenen otomobilde, 1 Iraklı ile yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3'ü Suriyeli gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Yeşiloba Mahallesi yakınlarında polis ekipleri, şüphe üzerine 31 E 5405 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü ihtara uymayınca, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Kent merkezi yönünde ilerleyen otomobil, Şakirpaşa Mahallesi kavşağında yolu trafiğe kapatan polislerce durduruldu. Araçtaki 1'i Iraklı 3'ü Suriyeli 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler ile otomobil, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Burada yapılan incelemede 3 Suriyelinin ülkeye kaçak yollardan girdiği, otomobilin ise Hatay'da çalındığı tespit edildi. Verdikleri ilk ifadede otomobili, kendilerini Suriye'den Adana'ya getirmesi için para ödekleri bir kişiden aldıklarını anlatan şüpheliler, bahsi geçen kişinin peşinden Adana'ya geldiklerini ve kovalamaca sırasında ortadan kaybolduğunu söyledi. Polisten korktukları için kaçtıklarını belirten şüpheliler, Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibe teslim edildi. 

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:16 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yarım Saatte 2 Kez Ceza Kesilen Alkollü Sürücüden Polise: Affetmek Yok Mu? "Alın Sizin Olsun" Deyip Yaralı Atını Yola Attı

Noel Baba Kılığındaki Polisler, 6 Suçtan Aranan Şüpheliyi Yakaladı Ankara - Palyaço Kılığındaki Polisler, 6 Suçtan Aranan Şüpheliyi Yakaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 09:19:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenler, Çalıntı Otomobille Kaçmaya Çalıştı: 4 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]