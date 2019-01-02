Kaçak Göçmenler, Çalıntı Otomobille Kaçmaya Çalıştı: 4 Gözaltı

ADANA'da sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 5 kilometrelik kovalamacayla durduruldu.

ADANA'da sürücüsünün polisin 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, 5 kilometrelik kovalamacayla durduruldu. Çalıntı olduğu belirlenen otomobilde, 1 Iraklı ile yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 3'ü Suriyeli gözaltına alındı.



Olay, gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesinde meydana geldi. Turhan Cemal Beriker Bulvarı Yeşiloba Mahallesi yakınlarında polis ekipleri, şüphe üzerine 31 E 5405 plakalı otomobili durdurmak istedi. Sürücü ihtara uymayınca, polis ekipleri otomobilin peşine düştü. Kent merkezi yönünde ilerleyen otomobil, Şakirpaşa Mahallesi kavşağında yolu trafiğe kapatan polislerce durduruldu. Araçtaki 1'i Iraklı 3'ü Suriyeli 4 kişi, gözaltına alındı. Şüpheliler ile otomobil, Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.



Burada yapılan incelemede 3 Suriyelinin ülkeye kaçak yollardan girdiği, otomobilin ise Hatay'da çalındığı tespit edildi. Verdikleri ilk ifadede otomobili, kendilerini Suriye'den Adana'ya getirmesi için para ödekleri bir kişiden aldıklarını anlatan şüpheliler, bahsi geçen kişinin peşinden Adana'ya geldiklerini ve kovalamaca sırasında ortadan kaybolduğunu söyledi. Polisten korktukları için kaçtıklarını belirten şüpheliler, Yabancılar Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekibe teslim edildi.



- Adana

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