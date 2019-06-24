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Kaçak göçmenler denize açılamadan yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, denize açılmak için hazırlık yapan 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibince yakalandı.

Kaçak göçmenler denize açılamadan yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, denize açılmak için hazırlık yapan 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekibince yakalandı.
Seferihisar kıyılarında geçen cumartesi günü devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Botu, saat 13.00 sıralarında, karada bir grup kaçak göçmenin yasa dışı geçiş için hazırlık yaptığını öğrendi. Harekete geçen ekipler, denize açılmak üzere olan Kongo uyruklu 21'i erkek, 13'ü kadın ve 11'i çocuk toplam 45 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülen grup, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 10:55 Kaynak: DHA
İzmir, Seferihisar, Güncel
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