Kaçak göçmenler gündüz kaçarken yakalandı
1 saat önce
Aydın'ın Didim ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Güney ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:21 Kaynak: İHA
'ın Didim
ilçesinde bugün öğle saatlerinde lastik bot ile yasa dışı yollardan Yunanistan
adalarına kaçmaya çalışan düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik Güney
ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Didim Tekağaç Burnu açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, Tekağaç Burnu 3 mil açığında denizde ilerleyen lastik bot tespit etti. Lastik bota yanaşan Sahil Güvenlik ekipleri bot içinde13 Filistin
ve 6 Yemen
uyruklu düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler Sahil Güvenlik botuna alınarak Didim'deki bir marinaya, ardından işlemlerinin yapılması için Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipler tarafından teslim alındı.
(İHA)
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