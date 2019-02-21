Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenler Kaçarken Polis Otosuna Çarptılar

Kaçak Göçmenler Kaçarken Polis Otosuna Çarptılar

46 dakika önce

Hatay'da, içinde Suriyeli 11 kaçak göçmenin bulunduğu araçla kaçmaya çalışan E.İ., polis otosuna çarptı.

Kaçak Göçmenler Kaçarken Polis Otosuna Çarptılar, System.String[]
Hatay'da, içinde Suriyeli 11 kaçak göçmenin bulunduğu araçla kaçmaya çalışan E.İ., polis otosuna çarptı. Kaza sonrası gözaltına alınan E.İ. tutuklanırken, 11 mülteci il göç idaresine gönderildi.

Olay, Altınözü ilçesi merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye'den yasadışı yollarla geçirilen göçmenleri otomobil ile şehir merkezine götürmek isteyen E.İ., polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Önü polis otosuyla kesilen E.İ., otomobilini durduramayarak polis otosuna çarptı. Olay yerinde gözaltına alınan E.İ. ve Suriyeli 11 kaçak göçmen emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

E.İ. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, göçmenler il göç idaresine gönderildi.

Suriyeli kaçak göçmenlerin sınır dışı edilecekleri öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:11 Kaynak: İHA

Hatay, Polis, 3. Sayfa
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