Kaçak göçmenler, Kıbrıs'a gitmek için bindikleri tekneden denize atıldı (3) - Son Dakika

CESETLERİ 3 MİL AÇIKTA BULUNDU

Manavgat'tan Kıbrıs'a gitmek isterken tekneden atılan Suriyeli Muhammet Al Gani (13) ve Mahmut Al Şeyh'in (18) cansız bedenleri, saat 17.00 sıralarında Alara Çayı açıklarında kıyıdan 3 mil uzakta bulundu. Yapılan incelemenin ardından Muhammet Al Gani ve Muhammet Al Şeyh'in cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.