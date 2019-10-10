Son Dakika Haberleri: Kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı
Son Dakika Güncel Kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı

Kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı

1 saat önce

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botları batmak üzere olan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, lastik botları batmak üzereyken kurtarıldı, System.String[]
MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında, lastik botları batmak üzere olan 42 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Datça Atabol Burnu açıklarında devriye görevi yapan Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Marmaris Sahil Güvenlik ekipleri, saat 07.30 sıralarında, batmak üzere olan lastik botu tespit etti. Hemen müdahale eden ekipler, lastik bottaki Suriye, Filistin ve Irak uyruklu olan 42 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınarak, Datça Limanı'na getirilen kaçak göçmenlerin, kimlik tespit işlemleri sürüyor.


- Muğla
Güney Ege, Muğla, Datça, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:36 Kaynak: DHA
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