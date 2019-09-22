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Kaçak göçmenler polisi görünce otoyolda dağılıp kaçtılar

11 dakika önce

Kaçak göçmenler polisi görünce otoyolda dağılıp kaçtılar -Şüphe üzerine durdurulan minibüsten kaçak göçmenler bulunduİSTANBUL - Eyüpsultan O-3 Karayolunda trafik polisleri, arkası göçük olduğu için kapalı minibüsten şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurmak isteyince isteyince sürücü kaçtı.

Kaçak göçmenler polisi görünce otoyolda dağılıp kaçtılar

-Şüphe üzerine durdurulan minibüsten kaçak göçmenler bulundu

İSTANBUL - Eyüpsultan O-3 Karayolunda trafik polisleri, arkası göçük olduğu için kapalı minibüsten şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurmak isteyince isteyince sürücü kaçtı. Sürücünün kaçtığını fark eden kaçak göçmenler, kapıları kırarak trafiğe aldırmadan etrafa dağılıp kaçtı.

Olay, saat 02.00 sularında Eyüpsultan O-3 Otoyolu Topkapı katılımı Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayrampaşa istikametine seyir halinde olana trafik polisleri, Topkapı istikametinden seyir halinde olan sürücü kimliği alınamayan ve S.B, ismine kayıtlı 26 HB 9087 plakalı kapalı kasa minibüsünün arkası göçük olduğunu fark etti. Minibüsten şüphelenen polisler, minibüsü durdurmak istedi. Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen sürücü aracı sağa çekip, otoyoldan kaçmaya başladı. Minibüsü kontrol eden polis ekipleri yaklaşık 40 kişinin içeride olduğunu tespit etti.

Polisi aracın yanından gören kaçak göçmenler, kapıyı açarak kaçmaya çalıştı. Açılmayınca kapıya tekmeleyerek açıp kaçmaya başladı. Çantalarını araçta bırakarak kaçan kaçak göçmenler, trafiğe aldırmadan sağa sola kaçmaya başladı.

Araç sahibi üzerinden çalışma yapan ekipler, minibüste inceleme yaptı. yapılan incelemenin ardından minibüs emniyetin otoparkına çekildi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaçak göçmenler polisi görünce otoyolda dağılıp kaçtılar

Bayrampaşa, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:09 Kaynak: İHA
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