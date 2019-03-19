Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenler Radardan Kaçamadı

Kaçak Göçmenler Radardan Kaçamadı

37 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasadışı yollarla kaçmak isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör Çavuş adasın da bulunan radardan kaçamadı.

Kaçak Göçmenler Radardan Kaçamadı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasadışı yollarla kaçmak isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör Çavuş adasın da bulunan radardan kaçamadı.

Yalıkavak koyundan gece yarısı tekne ile Yunan adalarına yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 6 Filistin, 3 Irak uyruklu 9 kişi Gümüşlük açıklarından geçerken Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesindeki radara takıldı. Hız bir şekilde denize açılan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı görevli bot, mültecilerin olduğu tekneye operasyon düzenledi. 6 metrelik tekneye baskın yapan Sahil Güvenlik ekipleri 2 kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Teknede bulunan 1 kişi ise organizatör olduğu şüphesiyle sorguya alındı.

Turgutreis limanına getirilen 8 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi. Teknede bulunan 1 kişi ise organizatör olma şüphesi ile gözaltına alındı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Yunanistan, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa
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