Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenler Radardan Kaçamadı: 8 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

Kaçak Göçmenler Radardan Kaçamadı: 8 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı

27 dakika önce

Kaçak göçmenler radardan kaçamadı: 8 göçmen ve 1 organizatör yakalandıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasadışı yollarla kaçmak isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör Çavuş adasında bulunan radardan kaçamadı.

Kaçak Göçmenler Radardan Kaçamadı: 8 Göçmen ve 1 Organizatör Yakalandı, System.String[]
Kaçak göçmenler radardan kaçamadı: 8 göçmen ve 1 organizatör yakalandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan adalarına yasadışı yollarla kaçmak isteyen 8 mülteci ve 1 organizatör Çavuş adasında bulunan radardan kaçamadı.
Yalıkavak koyundan gece yarısı tekne ile Yunan adalarına yasadışı yollarla kaçmaya çalışan 6 Filistin, 3 Irak uyruklu 9 kişi Gümüşlük açıklarından geçerken Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesindeki radara takıldı. Hız bir şekilde denize açılan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığına bağlı görevli bot, mültecilerin olduğu tekneye operasyon düzenledi. 6 metrelik tekneye baskın yapan Sahil Güvenlik ekipleri 2 kadın olmak üzere toplam 9 kişiyi gözaltına aldı. Teknede bulunan 1 kişi ise organizatör olduğu şüphesiyle sorguya alındı.
Turgutreis limanına getirilen 8 kişinin işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla Göç İdaresine gönderileceği öğrenildi. Teknede bulunan 1 kişi ise organizatör olma şüphesi ile gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:21 Kaynak: İHA

Yerel
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