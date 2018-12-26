Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenler Sınırda Görüntülendi

Kaçak Göçmenler Sınırda Görüntülendi

1 saat önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı bölgesindeki İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 80 kaçak, Büyük Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi.

Kaçak Göçmenler Sınırda Görüntülendi, System.String[]
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı bölgesindeki İran sınırından Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan ve Pakistan uyruklu 80 kaçak, Büyük Ağrı Dağı eteklerinde görüntülendi.

Afganistan ve Pakistan'dan savaş, çatışma ve işsizlik nedeniyle kaçan binlerce kişi, daha iyi bir hayat yaşamak amacıyla Türkiye ve bazı Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkıyor. Bu kişiler, İran sınırı üzerinden yasa dışı yollarla sarp ve ıssız dağları aşarak Türkiye'ye giriş yapıyor. Gece gündüz demeden 27 günlük yolculuk yaparak Türkiye'ye ulaşan kaçaklardan bazıları, buradan da Avrupa ülkelerine gidiyor. Kimi kaçaklar, geçiş güzergahı olarak Türkiye'yi tercih ederken, kimileri de Afganistan'dan İran'a, oradan da Irak ve Suriye güzergahını izleyerek Libya'ya, buradan da Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor.

Yasa dışı yollarla Küçük Ağrı Dağı bölgesindeki İran sınırından Türkiye'ye giriş yapan 80 kaçak,  Büyük Ağrı Dağı eteklerinde bir vatandaş tarafından görüntülendi. Aralarından kadın ve çocukların da bulunduğu kaçaklardan bir babanın oğlunu, omzunda taşıdığı görüldü. Kaçaklar, yürüyerek bir süre sonra gözden kayboldu.

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:07 Kaynak: DHA

Pakistan, Afganistan, İran, Türkiye, Güncel
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