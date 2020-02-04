Kaçak göçmenler sürat teknesine binerken yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaçak göçmenler sürat teknesine binerken yakalandı - Son Dakika

Kaçak göçmenler sürat teknesine binerken yakalandı

6 saat önce

MERSİN'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 17 göçmen, sürat teknesine binerken jandarma tarafından yakalandı.

Kaçak göçmenler sürat teknesine binerken yakalandı, System.String[]

MERSİN'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 1'i çocuk 17 göçmen, sürat teknesine binerken jandarma tarafından yakalandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından deniz yolu ile sürat teknesi kullanılarak Kıbrıs'a yasa dışı yollardan göçmen taşınacağı bilgisi alması üzerine harekete geçti. Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi sahil kesiminde içinde kaçak göçmenlerin olduğu sürat teknesi Kıbrıs'a gitmek üzere denize açıldığı sırada Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarınca durduruldu. Teknedeki 1'i çocuk 17 Suriye uyruklu göçmen, Suriye uyruklu tekne kaptanı ile göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yapan 1 Türk vatandaşı da gözaltına alındı.

Kimlik sorguları yapılan göçmenlerden 11'inin yasa dışı yollardan 6'sının yasal olarak Türkiye'ye giriş yaptıkları ortaya çıktı. Olayda kullanılan tekneye el konulurken soruşturmanın tamamlanmasının ardından 17 Suriye uyruklu göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Organizatör olan 1 kişi ile tekne kaptanı hakkında ise adli işlem başlatıldı.


Jandarma, Kıbrıs, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:40 Kaynak: DHA
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