Kaçak Göçmenler Tarlalık Alana Kaçtı
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan araç içinde bulunan kaçak göçmenler karanlıktan faydalanarak tarlalık alana kaçtı.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde jandarma ekiplerinin 'dur' ikazına uymayan araç içinde bulunan kaçak göçmenler karanlıktan faydalanarak tarlalık alana kaçtı.
Edinilen bilgiye göre, Keşan İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında 34 GG plakalı araç dur ikazına uymayarak kaçtı. Yaşanan kovalamaca sonrasında araç Yeniceçiflik köyü yakınlarında durduruldu.
Araçtan inen 6 şahıs karanlıktan faydalanarak çalılık ve tarlalık alana kaçarken, araç sürücüsü organizatör Y.Ö. yakalandı. Bölgede yapılan aramalara rağmen araçtan inerek kaçan 6 şahıs bulunamadı.
Cumhuriyet Savcısının talimatı ile göçmen kaçakçılığı yapmak suçundan gözaltına alınan organizatör Y.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:18 Kaynak: İHA
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