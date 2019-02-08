Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenler Tekneleri Arızalanınca Kendilerini İhbar Etti

Kaçak Göçmenler Tekneleri Arızalanınca Kendilerini İhbar Etti

36 dakika önce

BODRUM'dan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenler, tekneleri arıza yapınca, yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kaçak Göçmenler Tekneleri Arızalanınca Kendilerini İhbar Etti, System.String[]
BODRUM'dan yasa dışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenler, tekneleri arıza yapınca, yardım istedikleri Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Filistin uyruklu 13 kaçak göçmen, Yunanistan'ın İstanköy Adası'na gitmek için Bodrum'un Yalıkavak Koyu'ndan saat 04.30 sıralarında fiber tekneye bindi. Tekne hareket ettikten bir süre sonra arızalandı. Motor arızası yüzünden açıkta sürüklenmeye başlayan teknede bulunan Türk kaptan, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye gelen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 Filistinli ile Türk kaptanı, Sahil Güvenlik botuna aldı. Yalıkavak Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen kaçakların, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Ekipler, tekneye el koyarken, Türk kaptan gözaltına alındı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 12:32 Kaynak: DHA

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