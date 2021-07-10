Kaçak göçmenler yakalanmamak için kendilerini alüminyum folyoya sarmış - Son Dakika

Atatürk Havalimanı Kargo Terminali'nde göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonda yük taşımacılığı yapan bir tırın dorsesinde saklanan Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. Tırın dorsesinin mührüne zarar vermeden özel bir yöntemle dorse kapağını açtıkları tespit edilen kaçak göçmenlerin, X-RAY cihazlarının vücut ısısını tespit etmemesi için de kendilerini özel yapılı bir alüminyum folyoya sardıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlileri, göçmen kaçakçılığı" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında, Atatürk Havalimanı Kargo Terminalinde yük taşımacılığı yapan bir tırın dorsesinde Suriye uyruklu 3 şahsın olduğu yönünde ihbarı üzerine harekete geçti. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda 2 kişi yakalandı. Yapılan araştırmalarda şahısların 500 euro karşılığında kaçakçılarla anlaştıkları ve tırın dorsesinin mührüne zarar vermeden özel bir yöntem kullanarak dorse kapağını açtıkları tespit edildi. Ayrıca X-RAY cihazlarının içerideki vücut ısısını tespit etmesine engel olmak için yolcuların kendilerini özel yapılı bir alüminyum folyoya sardıkları da belirlendi. Konu ile ilgili yakalanan 2 şüpheliden, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer şüpheli ise ifadesinin alınmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

8 farklı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı

Öte yandan 1 Haziran ile 9 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan 8 farklı operasyonda ise 17 kişi gözaltına alınırken, 123 düzensiz göçmen de muhafaza altına alındı. Yapılan aramalarda ise 3 adet minibüs, 1 adet otobüs, 10 adet kamp malzemesi, 2 adet deniz aracı, 2 adet kürek, 6 adet cep telefonu, göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 215 lira para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6 kişi serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, aralarında örgüt liderinin de olduğu 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL