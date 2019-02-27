Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenlere Organizatörlük Yapan 4 Kişi Tutuklandı

Kaçak Göçmenlere Organizatörlük Yapan 4 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından 36 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak Göçmenlere Organizatörlük Yapan 4 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Tekirdağ'da jandarma ekipleri tarafından 36 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlere organizatörlük yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 1'i kadın 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Ergene, Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde İstanbul-Tekirdağ D-110 karayolu üzerinde icra edilen yol kontrol ve aramalarında 34 AL 8038, 34 NV 9434 ve 59 UJ 170 plakalı araçlar durduruldu. Araçlarda yurt dışına çıkmaya çalışan 29 Pakistan, 6 Afganistan ve 1 Özbekistan uyruklu üzere toplam 36 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenlere organizatörlük yapan Ö.Z., S.K., S.C. ve kadın organizatör B.İ. gözaltına alındı. Olayda kullanılan araçlara el konulurken, yakalanan organizatörler tutuklanarak Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Bakırköy Kadın Tutukevine teslim edildi. Düzensiz göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilerek Göçmen Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Jandarma, Tekirdağ, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dilenci Kadın, Paraları Vücuduna Saklarken Görüntülendi Komşularıyla Sorun Yaşayan Kadın Ortalığı Birbirine Kattı

Sopalarla Evini Basan Damadına Pompalı Tüfekle Ateş Etti Kadıköy'de Çöp Konteynerinde Kadın Bacakları Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 13:15:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kaçak Göçmenlere Organizatörlük Yapan 4 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]